In unserer Gastro-Serie „Wer kocht denn da?“ schauen wir heute Horst Schumacher in den Kochtopf, der 2019 das Vollwertrestaurant „Na endlich“ im Haus Felsenkeller in Altenkirchen übernommen hat.

Um ein Restaurant wie das „Na endlich“ im Haus Felsenkeller in Altenkirchen zu finden, muss man schon weit fahren – wenn man denn überhaupt etwas Vergleichbares finden kann. Irgendwie passt hier nämlich der Begriff „einzigartig“. Die Küche ist regional, mit einer großen Auswahl an saisonalen, regionalen Produkten, viele davon vegetarisch oder sogar vegan. Vollwert eben. Die Einrichtung irgendwie alt, aber nicht altbacken, gemütlich, ohne verstaubt zu wirken, kultig eben.

Als Horst Schumacher 2019 von seinem Bruder erfuhr, dass diese kleine Perle einen neuen Betreiber sucht, fuhr der gelernte Hotelfachmann, der mit Familie in Bad Honnef lebt, zunächst ohne ganz große Erwartungen hin. Er hatte schließlich nicht umsonst dem Gastrogewerbe vor Jahren den Rücken gekehrt. Als Vater von vier Kindern wusste er durchaus geregelte Arbeitszeiten, Sonn- und Feiertage sowie Urlaubszeiten zu schätzen. Trotzdem reizte es ihn.

„Und dann war es Liebe auf den ersten Blick.“

Horst Schumacher vom Restaurant „Na endlich“ in Altenkirchen

„Und dann war es Liebe auf den ersten Blick“, erinnert er sich. Es sei ein ganz normaler Donnerstag gewesen, das Restaurant trotzdem proppevoll. Von den bisherigen Betreibern Ute und Markus, bei denen auch sein Bruder gekellnert hatte, erfuhr Horst Schumacher dann, dass das „Na endlich“ viele Stammgäste hat. Etwa 80 Prozent sind Wiederholungstäter, überzeugt von der Speisekarte, von der Lage hoch über dem Wiesental, vom Service.

„Ich habe es mit meiner Frau besprochen und bin dann sonntags noch mal hingefahren – da stand mein Entschluss aber schon fest.“ Im März 2019 übernahm er das Restaurant. Zuvor hatte er drei Monate mit den vorherigen Betreibern zusammengearbeitet, um die Küche und das Konzept kennenzulernen, denn ihm war wichtig, dass gerade die Stammgäste das Signal bekommen: Hier geht es genauso weiter.

„Ich will, dass es so bleibt, wie es ist, ich will nicht, dass der Charme verloren geht.“

Horst Schumacher vom Restaurant „Na endlich“ in Altenkirchen

Die Einrichtung ist unverändert, er hat sogar jüngst noch eine Charge alter Stühle gekauft, damit er welche im Vorrat hat, sollten die Vorhandenen mal den Geist aufgeben. „Ich will, dass es so bleibt, wie es ist, ich will nicht, dass der Charme verloren geht.“

Auch die Karte ist weitestgehend unverändert, abgesehen von saisonalen Ergänzungen. All die lieb gewonnen Gerichte gibt es in gleicher Qualität. Frisch und so regional wie möglich ist seine Devise geblieben. Auch gibt es nur wenige Gerichte mit Fleisch, Schwein sucht man vergebens, nur, wenn er Catering macht oder bei Festen auf Wunsch, dann aber mit guter Qualität aus der Region.

Bratkartoffeln und Eier gehen immer

Er selbst mag das Putengyros, aber auch die Spinatgnocchi gerne. Auf die Frage, was ein Klassiker auf der Karte sei, der immer gehe, muss er auch nicht lange überlegen: Bratkartoffeln und Spiegelei. „Da hat man alles dabei: Rohkost, knusprige Bratkartöffelchen, Eier – das kann man auch zu jeder Jahreszeit essen.“

Vier Festangestellte beschäftigt er, zwei in Vollzeit, zwei in Teilzeit, dazu noch ein Pool an festen Aushilfen. An ausgewählten Sonntagen gibt es zudem Brunch. Da ist dann seine Frau mit im Boot, die ebenfalls Hotelfachangestellte gelernt hat. Profitieren tut er zudem vom Seminarhaus Felsenkeller, weil viele Gäste gerne bei ihm die Verpflegung dazu buchen würden.

Die Preise versucht er stabil zu halten. „Damit man sich das Essengehen auch erlauben kann.“ Seine Waren bezieht er gerne von lokalen Anbietern. Die Kartoffeln kommen von seinem Namensvetter Jan Schumacher aus Sankt Katharinen. Die Eier aus Fluterschen, das Fleisch von der Metzgerei Born, Gemüse vom Biobauern Dieter Brenner aus Kratzhahn und das Mehl aus der Michelbacher Mühle. Das sei besonders wichtig für die beliebte Vollwertpizza, sagt Schumacher.

Ob er den Schritt in die Selbstständigkeit mal bereut habe, wollen wir noch wissen. „Ja, einmal, und zwar während Corona“, erinnert er sich. „Da hab ich gedacht: Okay, du hast alles falsch gemacht.“ Gerade Mal ein Jahr war er da im Restaurant. Die langen Schließzeiten haben er und seine Familie nur überstanden, weil Freunde und Familie ihnen unter die Arme griffen. Jetzt aber ist er sich sicher, dass er damals genau die richtige Entscheidung getroffen hat.