Betzdorfer „Beamten-Affäre“
Im Fall Brato wird die Anklageschrift gewälzt
Lässt das Amtsgericht in Betzdorf die Anklage in der „Beamten-Affäre“ zu? Die Akteneinsicht durch den Verteidiger des ehemaligen
Lässt das Amtsgericht in Betzdorf die Anklage in der „Beamten-Affäre“ zu? Die Akteneinsicht durch den Verteidiger des ehemaligen Verbandsgemeindebürgermeisters Bernd Brato wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Christian Charisius/dpa

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen Bernd Brato in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ erhoben. Wie geht es nun weiter? Wir haben mit dem Anwalt des ehemaligen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
In der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ hat die Staatsanwaltschaft Koblenz mit ihrer Anklage gegen Bernd Brato, den früheren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, nun dem Amtsgericht Betzdorf den „Ball“ zugespielt. Dort muss entschieden werden, ob die Anklage zugelassen und ein Hauptverfahren eröffnet wird.
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