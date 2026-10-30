Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen Bernd Brato in der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ erhoben. Wie geht es nun weiter? Wir haben mit dem Anwalt des ehemaligen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain gesprochen.
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In der Betzdorfer „Beamten-Affäre“ hat die Staatsanwaltschaft Koblenz mit ihrer Anklage gegen Bernd Brato, den früheren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, nun dem Amtsgericht Betzdorf den „Ball“ zugespielt. Dort muss entschieden werden, ob die Anklage zugelassen und ein Hauptverfahren eröffnet wird.