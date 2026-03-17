Das stinkt zum Himmel Im AK-Land werden zuhauf Windeln illegal entsorgt Markus Kratzer 17.03.2026, 20:45 Uhr

i Eine aufgeplatzte Erwachsenenwindel hat Edwin Hess am Fuße einer Böschung bei Hamm entdeckt. Dass immer mehr dieser Exemplare einfach illegal entsorgt werden, stinkt dem Naturfreund. Markus Kratzer

Im AK-Land, insbesondere in der Verbandsgemeinde Hamm, werden derzeit in großem Stil Windeln illegal entsorgt, getragen von Erwachsenen. Für Edwin Hess, der nicht müde wird, ehrenamtlich die Natur zu säubern, ein Dorn im Auge. Wer macht so etwas?

Wir treffen uns im Bereich der ehemaligen Heinrichshütte bei Hamm. „Schauen Sie hier, sagt Edwin Hess und zeigt auf eine aufgeplatzte Windel am Fuße einer Böschung. „Wahrscheinlich ist da ein Lkw drübergefahren“, erklärt er. Der Blick den Berg hinauf ist noch weniger erbaulich.







Artikel teilen

Artikel teilen