Im AK-Land, insbesondere in der Verbandsgemeinde Hamm, werden derzeit in großem Stil Windeln illegal entsorgt, getragen von Erwachsenen. Für Edwin Hess, der nicht müde wird, ehrenamtlich die Natur zu säubern, ein Dorn im Auge. Wer macht so etwas?
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Wir treffen uns im Bereich der ehemaligen Heinrichshütte bei Hamm. „Schauen Sie hier, sagt Edwin Hess und zeigt auf eine aufgeplatzte Windel am Fuße einer Böschung. „Wahrscheinlich ist da ein Lkw drübergefahren“, erklärt er. Der Blick den Berg hinauf ist noch weniger erbaulich.