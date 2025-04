40.000 Besucher haben Schloss Crottorf im Wildenburger Land jährlich besucht, und Friesenhagen befand sich auf dem Weg zum Luftkurort – ein Rückblick auf den April 1975.

1 Einen Rekord im Blutspenden verzeichnete der DRK-Ortsverein Daaden. 470 Blutspender waren dem Aufruf des DRK gefolgt. Um dem Andrang Herr zu werden, reiste aus der DRK-Landeszentrale ein doppeltes Team zur Unterstützung nach Daaden in die Hauptschule.

2 Gegen das in Gang gesetzte beschleunigte Zusammenlegungsverfahren zur Flurbereinigung in den ehemaligen Gemeinden Oberirsen, Marenbach und Rimbach hatte sich eine geschlossene Front von Gegnern gebildet. Ein entsprechendes Votum in einer Bürgerversammlung führte im Gemeinderat dazu, dass eine Mehrheit die Zusammenlegung für überflüssig, zu kostspielig und für nicht im Interesse der Mehrheit hielt. Altenkirchens Verbandsgemeindebürgermeister Karlheinz Klöckner versprach, sich in diesem Sinn beim Kulturamt einzusetzen.

Brücke und Kindergarten

3 Das künftige Überführungsbauwerk über Bahn und Sieg in Betzdorf wuchs immer weiter. Noch waren knapp 73 Meter des ersten Abschnittes von der Wilhelmstraße (B62) bis knapp an den Bahnkörper der Strecke Betzdorf-Siegen zu bauen. Insgesamt sollte die Brücke 250 Meter lang werden.

4 Aus dem ehemaligen Schulgebäude in Niederdreisbach war für 320.000 Mark ein moderner Kindergarten entstanden, der Platz für zwei Gruppen mit insgesamt 50 Kindern bot. Rund um das Haus war ein großes Spielgelände entstanden.

Gesundheit und Schwimmen

5 In der Kreisverwaltung Altenkirchen gab es eine neue Abteilung. Sie trug den Titel „Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen“ und fasste organisatorisch die Aufgabenbereiche Fleischbeschau, Tierseuchenbekämpfung, Gesundheitspflege und Lebensmittelüberwachung zusammen. Neuer Leiter dieser Abteilung war Veterinärrat Karl Goebel.

6 Mit einer eigenen Schwimmhalle wartete die neue Mudersbacher Hauptschule auf. Mit einem variablen Hubboden stand sie nicht nur den Schülern, sondern auch anderen Badegästen zur Verfügung.

Nass und großzügig

7 Als ein regelrechtes Regenjahr hatte sich 1974 einen Namen gemacht. Die Landwirte litten unter den Niederschlägen, die weit über dem Schnitt von 83 Jahren lagen, am meisten. Die Regenmessstelle an der Landwirtschaftsschule in Altenkirchen wies an 212 Tagen 1182 Millimeter Niederschlag aus. Die Hackfruchternte wurde so erschwert, dass die Kartoffeln teils erst im Dezember aus der Erde kamen.

8 Obwohl noch nicht offiziell eingeweiht, durften bereits 50 Kinder den Kindergarten in Weyerbusch besuchen. Und so fühlten sie sich in zwei Gruppenräumen mit Spielecken, einem Fördergruppenraum, Mehrzweckraum und Küche behaglich.

Tradition und Tourismus

9 Neun Jahre lang hatten Heimatfreunde um ihn gekämpft, nun gab es für den Förderturm der ehemaligen Grube „Wolf“ in Herdorf keine Rettung mehr. Das Bergamt Koblenz drängte auf Abbruch wegen irreparabler und erheblicher Rostschäden.

10 Der Landschaftsplan „Wildenburger Land“ wartete mit Vorschlägen zur Entwicklung des Fremdenverkehrs unter dem Gesichtspunkt auf, dass sich Friesenhagen – 1971 Gold-Gewinner auf Bundesebene im Dorfverschönerungswettbewerb – auf dem Weg zum anerkannten Luftkurort befand. Angestrebt wurden längere Urlaubsaufenthalte und kurzfristige Naherholung. Der Landschaftsplan hielt es für angeraten, die Gaststätte gegenüber dem Wasserschloss Crottdorf – „uneingeschränkter kultureller Höhepunkt des Wildenburger Landes“ mit jährlich mehr als 40.000 Besuchern – zu erweitern, um dem Strom der Gäste gerecht zu werden.

Bauentwicklung und Notfall-Ausweise

11 Nach zehn Jahren hatte es Heupelzen geschafft und als erste der fünf Beulskopf-Gemeinden einen Bebauungsplan erstellt. Ortsbürgermeister Pick war überzeugt, dass das Gelände am Südostrand der Gemeinde „rasch“ verkauft werden könnte.

12 In der Herdorfer Gemeindeverwaltung lagen 3000 Notfall-Ausweise bereit. Der Ausweis sollte die häufig unzureichenden Unfallpässe ersetzen. In die bundeseinheitlichen Notfallausweise wurden Angaben über Erkrankungen, Operationen, Impfungen, Blutgruppe, Bluttransfusionen und Medikamente eingetragen.