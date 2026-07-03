Statistik aus dem Jahr 2025 Im AK-Land endeten 222 Ehen vor dem Scheidungsrichter Markus Kratzer 03.07.2026, 14:00 Uhr

i Im Kreis Altenkirchen haben im vergangenen Jahr 220 Paare die Reißleine gezogen und haben sich scheiden lassen. Damit stieg die Zahl der offiziellen Trennungen an Sieg und Wied leicht an. Patrick Pleul. picture alliance / dpa

Was mit dem Versprechen der ewigen Liebe und unbeschreiblichen Glücksgefühlen beginnt, endet mitunter in einem kargen Zimmer vor dem Scheidungsrichter. Auch im Kreis Altenkirchen mussten im vergangenen Jahr zahlreiche Paare diese Erfahrung machen.

Nicht jeder Eheschwur ist für die Ewigkeit bestimmt. Das mussten sich im vergangenen Jahr 222 Paare aus dem Kreis Altenkirchen eingestehen, die ihr Ehe-Aus vor dem Scheidungsrichter besiegelten. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat.







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