Was mit dem Versprechen der ewigen Liebe und unbeschreiblichen Glücksgefühlen beginnt, endet mitunter in einem kargen Zimmer vor dem Scheidungsrichter. Auch im Kreis Altenkirchen mussten im vergangenen Jahr zahlreiche Paare diese Erfahrung machen.
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Nicht jeder Eheschwur ist für die Ewigkeit bestimmt. Das mussten sich im vergangenen Jahr 222 Paare aus dem Kreis Altenkirchen eingestehen, die ihr Ehe-Aus vor dem Scheidungsrichter besiegelten. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat.