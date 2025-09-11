Was können wir aus der Geschichte für die Zukunft unseres Landes lernen? Diese und weitere Fragen diskutierte in Altenkirchen eine hochkarätig besetzte Expertenrunde, die auch Forderungen an die Politik formulierte.

Es war eine spannende Diskussion mit zum Ende verhalten optimistischen Aussichten, die rund 40 Besucher bei der vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten Ulrich Schmalz ins Leben gerufenen Reihe „Triade“ erlebten. Unter dem Titel „Kann Schwarz-Rot Deutschland wieder zum Aufstieg verhelfen?“ nahmen im Veranstaltungssaal der Firma Werit Wissenschaftler, heimische Unternehmer und Politiker den derzeitigen Zustand Deutschlands und dessen Zukunftsaussichten unter die Lupe. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ulrich Schmalz.

Zuvor hatte mit Ulrich Schlie ein Politikwissenschaftler von Weltrang in einem etwa halbstündigen Eingangsreferat die sich rasant verändernde Weltlage skizziert: „Wir sind Machtverschiebungen in der Welt ausgesetzt, von denen wir noch nicht wissen, wohin sie uns führen“, sagte Schlie und spannte den Bogen vom Jahre 1965, als Henry Kissinger „Deutschland als ein Land ohne Außenpolitik“ bezeichnet habe, über die Wendejahre 1989/90 bis hinein in die heutige Zeit, in der sich verschiebende Machtverhältnisse von West nach Ost zu beobachten seien und eine „mäandernde“ Trump-Politik insbesondere auch die Sicherheitsarchitektur der Nato infrage stelle.

Für Deutschland selbst mahnte er Entschlossenheit an: „Wir haben eine von strategischen Unsicherheiten geprägte Lage, es wird mehr auf uns zukommen“, so Schlie. Brigitte Seebacher, Witwe des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt und Autorin unter anderem des Buches „Hundert Jahre Hoffnung und ein langer Abschied“ sprach vom Zerfall der einstigen Volksparteien CDU und SPD: „1972 hielt der Bundeskanzler noch Reden vor 120.000 Stahlarbeitern“, sagte sie und machte deutlich, dass es „zwar eine breite Masse der Arbeitenden gibt, aber keine Arbeiter mehr“ – eine Verschiebung, die dazu geführt habe, dass aus der einstigen Partei der Arbeiter (SPD) nunmehr eine Partei der Angestellten geworden sei: „Die alten Volksparteien haben ihre Zeit hinter sich“, sagte sie.

Ekkehard Schneider, Mitinhaber der Firma Werit, nahm den globalen Wettbewerb in den Fokus. „Auch die sogenannten Schwellenländer produzieren heute gute Qualität, dem müssen wir uns stellen“, sagte er und beklagte die bürokratischen Hemmnisse: „Wir als Unternehmer wissen, was wir tun, man muss uns aber machen lassen.“

Dem schloss sich in Teilen auch der Biowissenschaftler Michael Rossbach an, der bemängelte, dass es in Deutschland beispielsweise von der Entwicklung eines Medikamentes bis zu dessen Zulassung zu lange dauere. „Es geht um Mut und den politischen Willen“, sagte er im Hinblick etwa auf die Finanzierung der Grundlagenforschung, in der er für Deutschland große Chancen sieht: „Wir arbeiten daran, künstliche Intelligenz mit der Forschung zusammenbringen, um Therapien und Medikamente schnell und individuell auf den Patienten abgestimmt zu entwickeln“, eine Aussage, die insbesondere auch die ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser begrüßte, die ebenfalls in der KI eine Chance für Fortschritt sieht und sich diese für die Beschleunigung bürokratischer Vorgänge auch im politischen Entscheidungsfeld wünscht.

In Sachen Außenpolitik bezeichnete Weeser Deutschland und Frankreich als „Tandem“. „Wir werden von den Europäern dazu getrieben, eine Führungsrolle zu übernehmen, und wir müssen den Mut aufbringen, diese anzunehmen“, mahnte Weeser, ehe Ralf Polzin von der Firma Time, die heimische Unternehmen berät, die Chancen für den Mittelstand beleuchtete: „Wir wollen der Landkreis sein, dem es als erstes gelingt, im großen Maße künstliche Intelligenz mit Maschinenbau und anderen Technologien zu verbinden“, sagte er an einem Abend, an dem deutlich wurde, dass Gesellschaft, Wirtschaft und Politik vor immensen Herausforderungen stehen, diese aber meistern können, wenn parteipolitisches Denken in den Hintergrund rückt und dem festen Willen, Deutschland wieder nach vorne zu bringen, Platz macht.