Illegal entsorgter Müll ist kein Kavaliersdelikt

Westerwald. Immer wieder landen Kofferraumladungen von Müll illegal in der Natur, an Wald- und Feldwegen. Gefühlt nehmen diese Delikte auch im Westerwald zu. Dabei gilt die Abfallentsorgung in Deutschland doch weltweit als vorbildlich. Wir haben uns im Kreis Altenkirchen und im Westerwaldkreis nach Fakten und Hintergründen umgehört.