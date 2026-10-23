Mertgen geht in Mutterschutz Ilka Gippert hat offenes Ohr als Gemeindeschwester plus Annika Stock 23.10.2026, 16:30 Uhr

i VG-Bürgermeister Fred Jüngerich, Gemeindeschwester plus Ilka Gippert und Dirk Fischer vom Bereich Strukturentwicklung der VG stehen vor dem Rathaus in Altenkirchen. Das Angebot der Gemeindeschwester plus ist weiterhin sehr gefragt in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Annika Stock

Ilka Gippert ist nun Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Sie folgt auf Lena Mertgen, die ab November in den Mutterschutz geht. Das Angebot Gemeindeschwester plus ist in der VG weiterhin sehr gefragt.

Ilka Gippert ist nun Ansprechpartnerin als Gemeindeschwester plus für Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Die 49-jährige Fachkrankenschwester im Bereich Geriatrie wurde seit August eingearbeitet, da die bisherige Gemeindeschwester plus Lena Mertgen im November in den Mutterschutz geht.







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