Ilka Gippert ist nun Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Sie folgt auf Lena Mertgen, die ab November in den Mutterschutz geht. Das Angebot Gemeindeschwester plus ist in der VG weiterhin sehr gefragt.
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Ilka Gippert ist nun Ansprechpartnerin als Gemeindeschwester plus für Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Die 49-jährige Fachkrankenschwester im Bereich Geriatrie wurde seit August eingearbeitet, da die bisherige Gemeindeschwester plus Lena Mertgen im November in den Mutterschutz geht.