Teleskop auf dem Ottoturm
IGS zeigt Sonnenfinsternis auf Großbildschirm
Auf den Ottoturm stellt die IGS Betzdorf/Kirchen am kommenden Mittwoch ihr Sonnenteleskop.
Auf den Ottoturm stellt die IGS Betzdorf/Kirchen am kommenden Mittwoch ihr Sonnenteleskop.
Thomas Leurs

Am Mittwoch, 12. August, wird sich am Abend der Mond vor die Sonne schieben. Das Naturspektakel können Interessierte am Ottoturm in Kirchen bestaunen. Dort baut die IGS Betzdorf/Kirchen ihr neues Sonnenteleskop auf.

Lesezeit 2 Minuten
Für den kommenden Mittwoch, 12. August, hat sich die Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen etwas Besonderes einfallen lassen. An diesem Abend wird ein nicht alltägliches Naturereignis stattfinden. In den Abendstunden wird es zu einer Sonnenfinsternis kommen, die auch in unserer Region zu sehen sein wird.
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