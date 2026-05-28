Jugend und Politik IGS Schüler haben Ideen fürs Waldschwimmbad Hamm Sonja Roos 28.05.2026, 20:00 Uhr

i Veronika, Taya, Alina und Josi (von links) von der IGS Hamm nahmen an der Sitzung des Tourismusausschusses der VG Hamm teil und brachten eigene Ideen für das Waldschimmbad mit ein. Sonja Roos

Der Tourismusausschuss des Verbandsgemeinderats Hamm machte sich zusammen mit Schülern der IGS ein Bild vor Ort.

Allerorts wird immer über Politikverdrossenheit geschimpft und vor allem die Jugend gerät dabei oft in den Fokus. Dabei muss man junge Menschen einfach nur miteinbinden und ihnen das Gefühl geben, dass auch ihre Stimme zählt. Auch deshalb hatte VG-Bürgermeister Dietmar Henrich Schülerinnen und Schüler der IGS Hamm zur Tourismusausschusssitzung ins Waldschwimmbad geladen, um eigene Ideen miteinzubringen.







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