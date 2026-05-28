Der Tourismusausschuss des Verbandsgemeinderats Hamm machte sich zusammen mit Schülern der IGS ein Bild vor Ort.
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Allerorts wird immer über Politikverdrossenheit geschimpft und vor allem die Jugend gerät dabei oft in den Fokus. Dabei muss man junge Menschen einfach nur miteinbinden und ihnen das Gefühl geben, dass auch ihre Stimme zählt. Auch deshalb hatte VG-Bürgermeister Dietmar Henrich Schülerinnen und Schüler der IGS Hamm zur Tourismusausschusssitzung ins Waldschwimmbad geladen, um eigene Ideen miteinzubringen.