IGS-Schüler erinnern an die Opfer der Euthanasie

Einem herausfordernden wie wichtigen Thema widmen sich derzeit Schüler der IGS Betzdorf-Kirchen: Sie inszenieren ein Theaterstück, mit dem sie an die Opfer der Euthanasieprogramme der Nazis erinnern.
Von dem Begriff Euthanasie hatte Jana „schon einmal gehört, aber sich noch nicht damit beschäftigt“. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Denn Jana ist Schülerin der Integrierten Geschwister-Scholl-Gesamtschule Betzdorf-Kirchen (IGS) und hat das Wahlpflichtfach „Darstellendes Spiel“ in der Klassenstufe 9 belegt.