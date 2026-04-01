Abschluss geschafft
IGS Hamm feiert Abitur in der Stadthalle
Auf zu neuen Ufern heißt es nun für die Abiturienten der integrierten Gesamtschule.
Auf zu neuen Ufern heißt es nun für die Abiturienten der integrierten Gesamtschule.
Incinur Zeycan

Die Absolventen der IGS Hamm wurden mit Zeugnissen und Ehrungen verabschiedet. Der Lehrerchor sorgte bei dem Fest für musikalische Akzente.

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Vamos abi playa – 13 Jahre siesta, jetzt fiesta!“ haben die Absolventen der integrierten Gesamtschule (IGS) Hamm Ende März im Beisein von Familien, Lehrkräften und zahlreichen Ehrengästen in der Stadthalle Altenkirchen ihre Zeugnisse erhalten.

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