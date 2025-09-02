55 Mitarbeiter bei Dalex in Wissen verlieren mit dem Aus für die Fertigung ihren Job. Zur Stimmung in der Belegschaft hat unsere Zeitung vom Betriebsrat keine Rückmeldung erhalten. Dafür meldet sich nun die IG Metall zu Wort.

55 Jobs sollen bei Dalex mit der Schließung der Fertigung in Wissen wegfallen – zweifellos ein Schock für viele Einwohner der Siegstadt. Wie es aber um die Stimmung in der Belegschaft des Schweißmaschinenherstellers bestellt ist, darüber lässt sich auch Tage nach der Verkündung des Stellenabbaus nur mutmaßen. Eine Kontaktanfrage unserer Zeitung an den Betriebsrat blieb bislang unbeantwortet. Dafür meldet sich auf Anfrage die IG Metall Herborn/Betzdorf zu Wort, die nach eigenen Angaben zahlreiche Dalex-Beschäftigte zu ihren Mitgliedern zählt.

IG Metall: Stellenabbau wirft erhebliche Fragen auf

„Mit großer Sorge“, so Gewerkschaftssekretär Marc Blauth, nehme man die angekündigte Schließung zur Kenntnis. „Der damit verbundene Stellenabbau trifft die Belegschaft und deren Familien hart und wirft aus unserer Sicht erhebliche Fragen auf. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass so kurz nach einer Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, einschließlich eines Schuldenschnitts bei den Gläubigern, ein signifikanter Personalabbau erfolgen soll“, führt Blaut weiter aus.

Der Hintergrund: Im Juni 2023 hatte das Unternehmen ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Im November desselben Jahres wurde der Neustart nach erfolgreicher Sanierung unter dem Dach der Max Valier Holding verkündet.

Geht Auftrag für Fertigung an deutsches Unternehmen?

„Dass das Unternehmen dennoch eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlassen will, steht aus unserer Sicht im Widerspruch zu den Zielen einer nachhaltigen Sanierung“, betont Blaut. Das gelte umso mehr, wenn die über die Auslagerung an einen Auftragsfertiger kursierenden Informationen zutreffen sollten. Demnach handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, das mit ähnlichen Lohn- und Energiekosten kalkulieren müsste wie derzeit in Wissen.

„Leider liegt uns keine Beauftragung zur Beteiligung in diesem Verfahren seitens des Betriebsrats oder des Unternehmens vor. Auch ein direkter Kontakt zum Betriebsratsvorsitzenden Herrn Daniel Hüsch besteht derzeit nicht“, berichtet der Gewerkschafter. Von den zahlreichen Dalex-Mitarbeitern, die Rechtsberatung bei der IG Metall suchen, habe er erfahren, dass die Kündigungen wohl bis Ende September ausgesprochen werden sollen.

Die Gewerkschaft appelliert nun an Unternehmen und den Betriebsrat, „umgehend Verhandlungen über einen Sozialplan aufzunehmen und die Einrichtung einer Transfergesellschaft zu prüfen“. Ziel müsse sein, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen so gut wie möglich abzufedern. Die IG Metall Herborn/Betzdorf stehe ihren Mitgliedern bei allen arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Fragen zur Seite, einschließlich der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen. „Wir werden die weitere Entwicklung bei Dalex aufmerksam begleiten und stehen für Gespräche mit allen Beteiligten bereit“, so Blaut abschließend.