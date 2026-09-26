Standorte Daaden/Weitefeld
IG Metall kritisiert Stellenabbau bei Mubea
Mubea hat am Montag, 21. September, bekannt gegeben, dass es rund 200 Stellen in Daaden und Weitefeld abbauen wird.
Mubea hat am Montag, 21. September, bekannt gegeben, dass es rund 200 Stellen in Daaden und Weitefeld abbauen wird.
Thomas Leurs

Mubea will an den Standorten Daaden und Weitefeld bis 2028 rund 200 Stellen abbauen. Das stößt bei der IG Metall auf deutliche Kritik. Vor allem das Vorgehen des Unternehmens wird angemahnt.

Lesezeit 2 Minuten
Vor wenigen Tagen hat der Automobilzulieferer Mubea bekannt gegeben, dass er an seinen Standorten in Daaden und Weitefeld bis Ende 2028 rund 200 Stellen abbauen werden. Von aktuell 600 Mitarbeitern sollen dann nur noch rund 400 bleiben. Dieser Schritt kam für die Gewerkschaft IG Metall überraschend.
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