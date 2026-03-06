Thomas GmbH ganz in Herdorf IG-Metall-Chef kritisiert Vorgehen von Firmenleitung Daniel-D. Pirker 06.03.2026, 19:30 Uhr

i Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Herborn-Betzdorf (hier im Betzdorfer Büro) sieht sich nicht als Arbeitgeberfeind. Oliver Scheld fordert allerdings deutlich mehr Mitbestimmung und Transparenz ein. Daniel-D. Pirker

Abschied aus Rennerod und Konzentration auf Herdorf: Die Pläne der Thomas GmbH sorgen seit ihrer Verkündung für Diskussion in der Region. Nun schaltet sich Oliver Scheld von der IG Metall ein und lenkt den Blick auf bislang nicht bekannte Defizite.

Die Thomas GmbH konzentriert sich auf seinen Hauptstandort in Herdorf. Für Rennerod bedeutet dies, den Abschied vom weltweit agierenden Unternehmen, das insbesondere als Automobilzulieferer Erfolg hatte. Bis 2028 soll die Verlagerung umgesetzt sein. Nun meldet sich die Gewerkschaft zu Wort, konkret die IG Metall.







