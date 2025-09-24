Ein Treffpunkt für Alteingesessene und Neubürger, für Jung und Alt – für jedes Dorf ist eine solche Einrichtung ein Gewinn. Mittels einer Mehrzweckhütte in Siegenthal könnte das auch in Hövels Realität werden. Doch noch stehen einige Antworten aus.
Lesezeit 2 Minuten
Trotz prinzipieller Zustimmung hat der Ortsgemeinderat von Hövels die Entscheidung über einen Bürgerantrag vertagt, der auf die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes mit Mehrzweckhütte am Rande des Baugebietes Siegblick abzielt. Ausschlaggebend dafür waren offene Fragen sowie die entstehenden Planungskosten.