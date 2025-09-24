Im Ortsgemeinderat vertagt
Idee eines Treffpunktes in Hövels wirft Fragen auf
Unmittelbar neben der neuen Buswendeschleife könnte der Mehrgenerationenplatz mit Mehrzweckhütte entstehen. Wegen offener Fragen hat der Ortsgemeinderat dieses Thema allerdings vertagt.
Elmar Hering

Ein Treffpunkt für Alteingesessene und Neubürger, für Jung und Alt – für jedes Dorf ist eine solche Einrichtung ein Gewinn. Mittels einer Mehrzweckhütte in Siegenthal könnte das auch in Hövels Realität werden. Doch noch stehen einige Antworten aus.

Trotz prinzipieller Zustimmung hat der Ortsgemeinderat von Hövels die Entscheidung über einen Bürgerantrag vertagt, der auf die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes mit Mehrzweckhütte am Rande des Baugebietes Siegblick abzielt. Ausschlaggebend dafür waren offene Fragen sowie die entstehenden Planungskosten.

