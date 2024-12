Wissenerin bekämpft ihr Trauma „Ich muss das aus dem Kopf rauskriegen“ 30.12.2025, 16:00 Uhr

i Dass sie in ihrer eigenen Wohnung überfallen wurde, hat bei Hella Klein Spuren hinterlassen. Doch die Wissenerin will sich nicht kleinkriegen lassen und versucht, die Opferrolle loszuwerden. Markus Kratzer

Es ist ein Albtraum: in der eigenen Wohnung überfallen und mit dem Messer bedroht zu werden. Todesangst zu haben. Die 81-jährige Hella Klein aus Wissen hat all das erlebt. Die Angst ist geblieben. Und doch blickt die mutige Frau nach vorne.

Der 18. April hat das Leben von Hella Klein verändert. Als sie an jenem Morgen mit ihrem Rollator in Wissen zum Einkaufen geht, ahnt sie noch nicht, was sich wenig später in ihrer Wohnung zutragen wird. Kurz nach ihrer Rückkehr verschafft sich ein Mann unter dem Vorwand, ein Paket ausliefern zu wollen, Zugang zum Haus, drängt die 81-Jährige in ihre Wohnung zurück, fordert mit einem Messer in der Hand Geld von ihr, bedroht sie sogar mit dem Tod.

