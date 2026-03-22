Frau aus AK-Land hat Stalkerin
„Ich liebe dich, ich kann nicht ohne dich“
Es gibt auch Stalkerinnen, die Frauen nachstellen - sie gehen teils extrem perfide vor. Viel Psycho-Terror läuft dabei auch über
Es gibt auch Stalkerinnen, die Frauen nachstellen - sie gehen teils extrem perfide vor. Viel Psycho-Terror läuft dabei auch über das Handy (Symbolfoto).
Christin Klose/dpa

Das klassische Stalking-Szenario: Mann stalkt Frau. Meist die Ex-Partnerin. Doch es gibt auch Stalkerinnen. Und wie uns eine Frau aus dem AK-Land berichtet hat, gibt es auch lesbische Stalkerinnen. Sie selbst sei Opfer einer Frau, die ihr nachstelle.

Lesezeit 4 Minuten
Anna A. ist in ihren Vierzigern, lebt im Kreis Altenkirchen und hat eine Stalkerin. In Wirklichkeit heißt sie ganz anders, sie hat unserer Zeitung ihre irre Geschichte offen erzählt – aber unter der Bedingung, anonym bleiben zu können.Das Martyrium beginnt für Anna laut eigenen Aussagen im Sommer 2023.

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