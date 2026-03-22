Frau aus AK-Land hat Stalkerin „Ich liebe dich, ich kann nicht ohne dich“ Johannes Mario Löhr 22.03.2026, 18:30 Uhr

i Es gibt auch Stalkerinnen, die Frauen nachstellen - sie gehen teils extrem perfide vor. Viel Psycho-Terror läuft dabei auch über das Handy (Symbolfoto). Christin Klose/dpa

Das klassische Stalking-Szenario: Mann stalkt Frau. Meist die Ex-Partnerin. Doch es gibt auch Stalkerinnen. Und wie uns eine Frau aus dem AK-Land berichtet hat, gibt es auch lesbische Stalkerinnen. Sie selbst sei Opfer einer Frau, die ihr nachstelle.

Anna A. ist in ihren Vierzigern, lebt im Kreis Altenkirchen und hat eine Stalkerin. In Wirklichkeit heißt sie ganz anders, sie hat unserer Zeitung ihre irre Geschichte offen erzählt – aber unter der Bedingung, anonym bleiben zu können.Das Martyrium beginnt für Anna laut eigenen Aussagen im Sommer 2023.







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