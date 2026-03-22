Das klassische Stalking-Szenario: Mann stalkt Frau. Meist die Ex-Partnerin. Doch es gibt auch Stalkerinnen. Und wie uns eine Frau aus dem AK-Land berichtet hat, gibt es auch lesbische Stalkerinnen. Sie selbst sei Opfer einer Frau, die ihr nachstelle.
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Anna A. ist in ihren Vierzigern, lebt im Kreis Altenkirchen und hat eine Stalkerin. In Wirklichkeit heißt sie ganz anders, sie hat unserer Zeitung ihre irre Geschichte offen erzählt – aber unter der Bedingung, anonym bleiben zu können.Das Martyrium beginnt für Anna laut eigenen Aussagen im Sommer 2023.