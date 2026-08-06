Im AK-Land wohnt eine Familie, die bis heute Angst vor einem mysteriösen Mann namens „Godfather“ hat. Und das Verrückte ist, dass sie nicht einmal weiß, ob es den Mann überhaupt gibt. Die verängstigte Mutter hat nun mit unserer Zeitung telefoniert.
Lesezeit 3 Minuten
Eine Familie aus dem Oberkreis des AK-Landes hat noch immer Angst vor einer mysteriösen Person namens „Godfather“. Und das, obwohl sie bis heute nicht weiß, ob es diesen „Paten“ eigentlich wirklich gibt. Um diese Geschichte zu verstehen, braucht es einen Rückblick auf ein Verfahren am Betzdorfer Amtsgericht, das am 20.