Betzdorfer „Godfather“-Prozess „Ich fühle mich hilflos und alleingelassen“ Johannes Mario Löhr 06.08.2026, 18:00 Uhr

i Im AK-Land wohnt eine Familie, die bis heute Angst vor einem mysteriösen Mann namens „Godfather“ hat. Und das Verrückte ist, dass sie nicht einmal weiß, ob es den Mann überhaupt gibt. Auch nicht nach dem Prozess zu der Sache, der Ende Juli am Betzdorfer Amtsgericht ein überraschendes Ende genommen hatte. Die verängstigte Mutter hat nun mit unserer Zeitung telefoniert. David-Wolfgang Ebener/dpa

Im AK-Land wohnt eine Familie, die bis heute Angst vor einem mysteriösen Mann namens „Godfather“ hat. Und das Verrückte ist, dass sie nicht einmal weiß, ob es den Mann überhaupt gibt. Die verängstigte Mutter hat nun mit unserer Zeitung telefoniert.

Eine Familie aus dem Oberkreis des AK-Landes hat noch immer Angst vor einer mysteriösen Person namens „Godfather“. Und das, obwohl sie bis heute nicht weiß, ob es diesen „Paten“ eigentlich wirklich gibt. Um diese Geschichte zu verstehen, braucht es einen Rückblick auf ein Verfahren am Betzdorfer Amtsgericht, das am 20.







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