In Siegen-Niederschelden geriet ein dreijähriger Junge bei einem Kindergartenausflug in die Sieg und musste reanimiert werden. Dieser Vorfall hat auch im AK-Land für Bestürzung gesorgt. Unsere Zeitung hat mit Kirchens Stadt-Chef darüber gesprochen.
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Ein dreijähriger Junge war am Dienstag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden in die Sieg geraten und musste wiederbelebt werden. Das Kind ist derzeit im Krankenhaus, der Zustand sei weiterhin kritisch, so eine Sprecherin der Siegener Polizei auf Nachfrage.