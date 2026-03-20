Kind gerät in kaltes Wasser Hundhausen: Sieg-Unglück ist Anlass, zu sensibilisieren Johannes Mario Löhr 20.03.2026, 07:00 Uhr

i An dieser Stelle mit einer kleinen Landzunge an der Sieg könnte das Kind ins Wasser geraten sein. Gaby Wertebach

In Siegen-Niederschelden geriet ein dreijähriger Junge bei einem Kindergartenausflug in die Sieg und musste reanimiert werden. Dieser Vorfall hat auch im AK-Land für Bestürzung gesorgt. Unsere Zeitung hat mit Kirchens Stadt-Chef darüber gesprochen.

Ein dreijähriger Junge war am Dienstag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden in die Sieg geraten und musste wiederbelebt werden. Das Kind ist derzeit im Krankenhaus, der Zustand sei weiterhin kritisch, so eine Sprecherin der Siegener Polizei auf Nachfrage.







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