Kind gerät in kaltes Wasser
Hundhausen: Sieg-Unglück ist Anlass, zu sensibilisieren
An dieser Stelle mit einer kleinen Landzunge an der Sieg könnte das Kind ins Wasser geraten sein.
An dieser Stelle mit einer kleinen Landzunge an der Sieg könnte das Kind ins Wasser geraten sein.
Gaby Wertebach

In Siegen-Niederschelden geriet ein dreijähriger Junge bei einem Kindergartenausflug in die Sieg und musste reanimiert werden. Dieser Vorfall hat auch im AK-Land für Bestürzung gesorgt. Unsere Zeitung hat mit Kirchens Stadt-Chef darüber gesprochen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein dreijähriger Junge war am Dienstag bei einem Kindergartenausflug in Siegen-Niederschelden in die Sieg geraten und musste wiederbelebt werden. Das Kind ist derzeit im Krankenhaus, der Zustand sei weiterhin kritisch, so eine Sprecherin der Siegener Polizei auf Nachfrage.

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