Schulpendler nach NRW Hundhausen: „Problem muss in Siegen beseitigt werden“ 26.09.2025, 09:00 Uhr

i Für Kinder aus Mudersbach ist die weiterführende Schule in Siegen näher als die im eigenen Kreis. Doch die Schulpolitik in NRW macht den Übertritt nun schwerer. Thomas Leurs

Für Schüler aus Rheinland-Pfalz, die in NRW auf die Schule gehen wollen, wird es in Zukunft schwieriger. Das betrifft nicht nur Kinder in Herdorf, sondern auch die in der Verbandsgemeinde Kirchen. Das Thema ist nun in der Ratssitzung aufgeschlagen.

„Siegen first“, so lautet die Parole hinter der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz. Damit will die Stadt ihrer wachsenden Zahl an Schülern Herr werden und vorrangig die eigenen Schüler beschulen. Schüler von auswärts sind erst mal außen vor. Das ist nicht gezielt gegen Schüler aus dem AK-Land gerichtet.







