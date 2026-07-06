Neues Restaurant in Herdorf Hüttenhaus-Geschäftsführer: „Die Hütte war am Brennen“ Daniel-D. Pirker 06.07.2026, 20:30 Uhr

i Freuen sich auf ein neues Kapitel im Restaurant des Herdorfer Hüttenhauses: Geschäftsführer Erlind Shabanaj und sein Vater Fadil "Felix" Shabanaj. Daniel-D. Pirker

Seit Kurzem hat das Restaurant in Herdorfs „Guter Stube“ wieder eröffnet – das Team um die neue und alte Betreiber-Familie Shabanaj musste seitdem so einige Herausforderungen meistern, aber im positiven Sinne.

In Herdorf herrscht seit wenigen Tagen wieder Hochbetrieb in der „Guten Stube des Städtchens“. Am Mittwoch, den 1. Juli, feierte das Restaurant im Hüttenhaus seine offizielle Wiedereröffnung unter der Führung der Gastronomen-Familie Shabanaj. Wenige Tage später zieht Geschäftsführer Erlind Shabanaj eine erste Bilanz, die sich sehen lassen kann, folgt man seinen Worten.







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