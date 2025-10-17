Hündin Adelaide ist zurück bei Besitzern in Kirchen

Schnelle Aufklärung in einem ungewöhnlichen Fall für die Betzdorfer Polizei: Die gestohlene Hündin Adelaide wurde nicht weit von ihrem Zuhause in Kirchen gefunden und ihren Besitzern übergeben. Wir haben mit der Familie gesprochen.

Lautes Gebell, gemeldet von Anwohnern, hat die Polizei am Donnerstagabend auf die Spur von Adelaide geführt. In

einem an das Wohngebiet „Auf der Sohle“ in Herkersdorf angrenzenden Waldstück fanden Streifenbeamte dann die von ihrer menschlichen Familie als gestohlen gemeldete weiße Mischlingshündin.