Konzert im Wissener Kulturwerk Hubby Scherhag erweckt Udo Jürgens wieder zum Leben Thomas Hoffmann 15.06.2026, 09:30 Uhr

i Mit viel Humor und bestechender Qualität: Der Künstler Hubby Scherhag brachte am Freitagabend gemeinsam mit Sängerin Andrea Neideck sowie dem Sahnemixxorchester mit Hits wie "Griechischer Wein", "Ich war noch niemals in New York" und anderen Songs von Udo Jürgens nahezu greifbar die Atmosphäre der 60er, 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ins Wissener Kulturwerk. Thomas Hoffmann

Eine gelungene Hommage an Udo Jürgens: Im Wissener Kulturwerk erwachte jüngst beim Konzert von Künstler Hubby Scherhag mit dem Sahnemixxorchester eine ganze Ära wieder zum Leben. Das Publikum war begeistert vom ersten Song an.

Wie kaum ein anderer prägte Udo Jürgens die deutsche Schlagerwelt des vergangenen Jahrhunderts. Diese Welt wurde am Freitagabend für kurze Zeit im Wissener Kulturwerk nahezu greifbar, als Hubby Scherhag mit dem Sahnemixxorchester den Saal für zweieinhalb Stunden in eine Zeit versetzte, in der ein Künstler nicht nach einer Halbwertszeit von zwei Jahren von der Bildfläche verschwand, sondern mit seinen Texten und Liedern den Zeitgeist einer ganzen ...







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