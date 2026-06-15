Eine gelungene Hommage an Udo Jürgens: Im Wissener Kulturwerk erwachte jüngst beim Konzert von Künstler Hubby Scherhag mit dem Sahnemixxorchester eine ganze Ära wieder zum Leben. Das Publikum war begeistert vom ersten Song an.
Lesezeit 2 Minuten
Wie kaum ein anderer prägte Udo Jürgens die deutsche Schlagerwelt des vergangenen Jahrhunderts. Diese Welt wurde am Freitagabend für kurze Zeit im Wissener Kulturwerk nahezu greifbar, als Hubby Scherhag mit dem Sahnemixxorchester den Saal für zweieinhalb Stunden in eine Zeit versetzte, in der ein Künstler nicht nach einer Halbwertszeit von zwei Jahren von der Bildfläche verschwand, sondern mit seinen Texten und Liedern den Zeitgeist einer ganzen ...