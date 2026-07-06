Drei Mal Feuer
Hotelbrand in Brucherseifen: Kreis untersagt Nutzung 
Nachdem es vergangenen Mittwoch zum dritten Mal in einem ehemaligen Hotel in Bruchertseifen gebrannt hat, wurde seitens des Krei
Nachdem es vergangenen Mittwoch zum dritten Mal in einem ehemaligen Hotel in Bruchertseifen gebrannt hat, wurde seitens des Kreises eine Nutzungsuntersagung für den ganzen Gebäudekomplex ausgesprochen. Diese galt bislang nur für das Haupthaus.
Sonja Roos

Fünf Menschen wurden obdachlos, als am Mittwoch ein Nebengebäude des ehemaligen Hotels „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen brannte. Die Bewohner leben nun in Notunterkünften, das Nebengebäude darf wie das Haupthaus vorerst nicht genutzt werden.

Lesezeit 1 Minute
Zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren ist es vergangene Woche Mittwoch in dem direkt an der B256 liegenden, ehemaligen Hotel „Kroppacher Schweiz“ in Bruchertseifen zu einem Brand gekommen (wir berichteten). Die in dem Nebengebäude lebenden Bewohner konnten sich zum Glück aus eigener Kraft befreien, verletzt wurde dieses Mal niemand.
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