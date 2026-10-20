Glück im Unglück für die Bewohner eines Hauses in Altenkirchen-Leuzbach. In der Nacht auf Dienstag geriet ein Holzschuppen neben dem Haus in Flammen, doch die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern.
Lesezeit 1 Minute
Ein Schuppenbrand im Altenkirchener Stadtteil Leuzbach hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gefordert. Kurz vor Mitternacht gingen Notrufe von aufmerksamen Nachbarn bei der Rettungsleitstelle ein, wie Wehrleiter André Wolly berichtet.