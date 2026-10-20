Feuerwehr ist zur Stelle Holzschuppen neben Wohnhaus in Leuzbach brennt ab Michael Fenstermacher 20.10.2026, 11:06 Uhr

i Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Schuppenbrand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. André Wollny

Glück im Unglück für die Bewohner eines Hauses in Altenkirchen-Leuzbach. In der Nacht auf Dienstag geriet ein Holzschuppen neben dem Haus in Flammen, doch die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern.

Ein Schuppenbrand im Altenkirchener Stadtteil Leuzbach hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gefordert. Kurz vor Mitternacht gingen Notrufe von aufmerksamen Nachbarn bei der Rettungsleitstelle ein, wie Wehrleiter André Wolly berichtet.







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