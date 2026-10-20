Feuerwehr ist zur Stelle
Holzschuppen neben Wohnhaus in Leuzbach brennt ab
Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Schuppenbrand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.
Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Schuppenbrand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.
André Wollny

Glück im Unglück für die Bewohner eines Hauses in Altenkirchen-Leuzbach. In der Nacht auf Dienstag geriet ein Holzschuppen neben dem Haus in Flammen, doch die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern.

Lesezeit 1 Minute
Ein Schuppenbrand im Altenkirchener Stadtteil Leuzbach hat in der Nacht auf Dienstag die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gefordert. Kurz vor Mitternacht gingen Notrufe von aufmerksamen Nachbarn bei der Rettungsleitstelle ein, wie Wehrleiter André Wolly berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren