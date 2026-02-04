Vorbereitung auf Landtagswahl Hohes Engagement der Wahlhelfer im Raum Altenkirchen Franziska Bock 04.02.2026, 10:00 Uhr

i Ehrenamtler in der VG Altenkirchener zeigen starkes Engagement. Die Verbandsgemeinde freut sich über ausreichend Wahlhelfer für die Landtagswahl im März. Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Am 22. März ist Landtagswahl. Freiwillige Wahlhelfer sollen wieder einen reibungslosen Ablauf am Wahlsonntag ermöglichen. Wie steht es in diesem Jahr um die Bereitschaft der Ehrenamtler in der Verbandsgemeinde Altenkirchen?

Was den Einsatz von Wahlhelfern im März angeht, zeigt sich die Verbandsgemeinde Altenkirchen auf Anfrage unserer Zeitung besonders erfreut. Die Verbandsgemeinde mit den mit großem Abstand meisten Kommunen im Kreis Altenkirchen umfasst 70 Stimmbezirke.







Artikel teilen

Artikel teilen