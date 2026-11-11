Vandalismus in Altenkirchen Hoher Schaden an Photovoltaik-Anlage am Q’damm Center Annika Stock 11.11.2026, 11:15 Uhr

i Am Q’damm Center in Altenkirchen wurden zahlreiche Schäden an der Solaranlage festgestellt. Die Polizei ermittelt. Annika Stock

Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker ist fassungslos über blinde Zerstörungswut in Altenkirchen: Unbekannte Täter haben Steine auf die Photovoltaik-Anlage des Q’damm Centers geworfen und einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

Wer macht so etwas? Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, 10. November gegen 13.15 Uhr Steine auf die Solaranlage des Q’damm Centers in Altenkirchen geworfen und damit einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Das hat der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker unserer Zeitung mitgeteilt.







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