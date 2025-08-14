Während in Marienthal noch die Bühne aufgebaut wird, reisen die ersten Fans mit Traktor, Zelt oder Wohnwagen an zum Hoflärmfestival an. Was zieht die Menschen von nah und fern auf das Festival. Unsere Zeitung hat sich bei den Besuchern umgehört.

In Marienthal läuft der Aufbau für das Hoflärmfestival. Fans und Helfer reisen aus ganz Deutschland an – für ein Festival, das spektakulär unspektakulär ist. Während am Mittwochnachmittag die Helfer des Hoflärmfestivals um den Organisator Rainer Orfgen und seinen Sohn Caspar noch alle Hände mit dem Aufbau der Bühne, Aufstellen der Zäune und Dekorieren des Festivals zu tun haben, sind schon die ersten Besucher angereist. Teils mit Wohnwagen, teils mit ihren Autos suchen sich die Fans der Stonerrock-, Doom- und Psychedelicszene auf den umliegenden Wiesen eine Stelle für ihr Fahrzeug. Mehr als ein Dutzend sind bereits da. Als ein Auto mit Wohnwagenanhänger sich festfährt, kommen andere und helfen.

Michael Schüchen hat sich schon eine schöne Stelle weit oben auf der Weise gesichert und mit aufgespannten Tüchern für Schatten gesorgt. Mit seiner Frau ist er am Mittwoch aus Hemmelzen angereist. „Hier hilft man sich, wenn man mal feststeckt“, sagt er unserer Zeitung. Schüchen reist immer auch mit einem Traktor an. „Letztes Jahr habe ich damit drei Wohnwagen geparkt“, erzählt er. Und nach dem Festival auch wieder sicher von der Wiese auf die Straße gebracht. Was für ihn das Hoflärmfestival so besonders macht: „Es ist so spektakulär unspektakulär.“

Rund 100 Helfer sind im Einsatz

Das Festival hat sich mit den Jahren eine feste Fanbase geschaffen. Viele sind seit dem Start im Jahr 2019 mit dabei. So auch Christian Fuchs, der aus Wölmersen angereist ist und einer der rund 100 Helfer ist, die bei dem Festival mitorganisieren, aufbauen, für Ordnung sorgen. „Ohne die Freiwilligen würde das hier gar nicht gehen“, sagt er. Einige seien schon seit Montag da und würden helfen. Mit der Zeit hat sich da ein Zirkel gebildet. Man kennt sich mit den Jahren und kommt gerne auf jedes Jahr aufs Neue ins kleine Marienthal.

Klaus Minor hat aus Siegen eine eher kurze Anfahrt. Er ist selbst in der Musikszene unterwegs, organisiert das Freak-Valley-Festival in Netphen-Deuz. „Ich komme schon seit vielen Jahren hierher, bin quasi von Anfang an mit dabei“, sagt der 70-Jährige unserer Zeitung. „Dieses kleinen Festivals sind immer die schönsten. Man da kommt sehr nah an die Bühne heran.“

Festival überzeugt durch seine Überschaubarkeit

Thomas Franzke hat eine längere Anreise hinter sich. Er kommt aus der Uckermark, knapp 700 Kilometer ist er gefahren. Wie er gerade auf Marienthal gekommen ist? „Ich habe Rainer auf einem anderen Festival kennengelernt“, sagt der 62-Jährige. Das sei nun sein erstes Hoflärmfestival. Was für ihn solche Festivals ausmachen? „Man trifft immer dieselben Leute“, sagt er und meint das durchaus positiv. „Wir sind wie eine große Familie.“ Das Festival überzeugt ihn, weil es „klein und überschaubar“ ist.

Bei ihm sitzt ein Niederländer. So ziemlich von Anfang an dabei sei bei dem Hoflärmfestival sagt er, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. In diesen Musikrichtungen, die in den kommenden Tagen in Marienthal zu hören sind, sei Deutschland was Festivals angeht führend. In den Niederlanden gebe es da wesentlich weniger. Auch wenn das Ausland mit etwa dem Bear Stone Festival in Kroatien mittlerweile aufholt.

„Die Helfer kommen aus der ganzen Republik, von Eckernförde bis Freiburg.“

Rainer Orfgen, Organisator des Hoflärmfestivals

Während die anreisenden Besucher sich auf die Bands freuen, hat Rainer Orfgen und sein Team noch alle Hände voll zu tun. Allein am Mittwoch packen 50 Helfer beim Aufbau mit an. „Die Helfer kommen aus der ganzen Republik, von Eckernförde bis Freiburg“, sagt Orfgen unserer Zeitung. Die Bühne steht bereits, die Cocktailbar wird gerade aufgestellt. Am Abend gibt es dann Pizza aus Hachenburg für die Helfer. „Das ist ein richtig tolles Miteinander“, sagt er.

i Am Mittwoch wird noch fleißig aufgebaut für die drei Tage des Hoflärmfestivals. Thomas Leurs

Rainer Orfgen ist auch stets dabei, das Festival, um Sinnvolles zu erweitern, sowohl für die Musikfans sichtbar, als auch Dinge im Hintergrund. So kommt dieses Jahr erstmals ein Gabelstapler mit Arbeitsbühne zum Einsatz. „Das erleichtert das Anbringen der Lichterketten und Banner in mehreren Metern Höhe ungemein“, sagt Orfgen. Für die Besucher gibt es statt Dixi-Klos in diesem Jahr Toilettenwagen. Fünf sind über das Festivalgelände verteilt. „Zum Teil sind die richtig groß mit sechs Toiletten.“

An Kulinarischem wird viel geboten

Auch für das Kulinarische wird wieder einiges aufgefahren. Es gibt unter anderem Wraps mexikanischer Art, aber auch Veganes wie eine Gemüsebowl, selbst gebackenes Foccacio und Wildbratwurst aus der Region, sagt Kathrin Brück, die Betreiberin des am Hof ansässigen Heinzelmännchen Hofcafés. Dazu gibt es die aus Sachsen stammende „Schwarze Seele“, eine mit Aktivkohle angeschwärzte Brotstange mit Kümmel. Im Wechsel wird es an den Festivaltagen auch Flammkuchen und Pizza geben. Dann noch Fladenbrot mit mariniertem Schweinefleisch, Nussecken, vegane Schokoladencookies und Mainzer Bobbes, eine Backware aus ausgerolltem Mürbeteig, die mit Massen aus Ölsamen, Früchten oder Mazipan gefüllt ist.

20 Bands spielen an drei Tagen

Das Hoflärmfestival ist mittlerweile eine fest etablierte Größe bei den Doom-, Stonerrock- und Psycheledic-Musikfans. An drei Tagen spielen insgesamt 20 Bands. Los geht es am Donnerstag, Freitag und Samstag je um 15 Uhr. Den Auftakt am Donnerstag macht die Band Khan aus Australien. Gespielt wird bis in die späten Abendstunden. Die Hauptbands sind auf dem Festival Manta, Graveyard und Monolord, die am Freitag und Samstagabend den Abschluss des Tages bilden. Zudem bietet Judith Kaiser-Rübsamen wieder Yoga ab 14 Uhr am Freitag und Samstag an. Weitere Informationen auf https://www.hoflaerm.de/