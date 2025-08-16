Das Hoflärmfestival ist am Donnerstagnachmittag friedlich und laut gestartet. Bereits zum siebten Mal geht das Mini-Wacken mitten im beschaulichen Klosterdorf Marienthal an den Start. Ein Dorf, das so viel Einwohner hat wie das Festival in diesem Jahr Bands – nämlich 20. Die kommen aus aller Welt, den USA, aus Australien, England, Schweden, Österreich, Mexiko und natürlich Deutschland. Mehrere Hundert Karten hat Initiator Reiner Orfgen für das Wochenende verkauft. Entsprechend lang ist die Schlange vor dem Festivalgelände.
Doch alle stehen friedlich an, um eingelassen zu werden. Dabei ist auffällig, wie bunt gemischt das Publikum ist. Da sind Fans mit Bandshirts, da sind Familien mit kleinen Kindern, Ältere, die Sonnenhüte und Klappstühle mitgebracht haben. Die Wiese vor der großen Bühne beginnt sich zu füllen, die erste Band steht bereits in den Startlöchern – Khan aus Australien. Fünf Weitere werden an diesem Donnerstag spielen, sieben am Freitag und sieben am Samstag.
Hoflärmfestival: „Wir sind wie eine große Familie“
Das dreitägige Hoflärmfestival in Marienthal geht an diesem Donnerstag in seine siebte Runde. Und lockt Fans der Stonerrock-, Doom- und Psychedelicszene aus nah und fern an. Wieso kommen sie teilweise Hunderte von Kilometern ins kleine Marienthal?