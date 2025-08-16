Eine Art Mini-Wacken mitten im Westerwald – in einem Dorf, das so viel Einwohner hat wie das Festival in diesem Jahr Bands, nämlich 20. Die Bands kommen aus aller Welt, die Fans ebenfalls. Und alles läuft friedlich ab – wenn auch laut.

Das Hoflärmfestival ist am Donnerstagnachmittag friedlich und laut gestartet. Bereits zum siebten Mal geht das Mini-Wacken mitten im beschaulichen Klosterdorf Marienthal an den Start. Ein Dorf, das so viel Einwohner hat wie das Festival in diesem Jahr Bands – nämlich 20. Die kommen aus aller Welt, den USA, aus Australien, England, Schweden, Österreich, Mexiko und natürlich Deutschland. Mehrere Hundert Karten hat Initiator Reiner Orfgen für das Wochenende verkauft. Entsprechend lang ist die Schlange vor dem Festivalgelände.

i Wie immer ist die Stimmung beim Hoflärm friedlich. Sonja Roos

Doch alle stehen friedlich an, um eingelassen zu werden. Dabei ist auffällig, wie bunt gemischt das Publikum ist. Da sind Fans mit Bandshirts, da sind Familien mit kleinen Kindern, Ältere, die Sonnenhüte und Klappstühle mitgebracht haben. Die Wiese vor der großen Bühne beginnt sich zu füllen, die erste Band steht bereits in den Startlöchern – Khan aus Australien. Fünf Weitere werden an diesem Donnerstag spielen, sieben am Freitag und sieben am Samstag.