Einkaufen auf dem Bauernhof Hofladen Neustockschlade: Qualität und kurze Wege 22.10.2025, 11:00 Uhr

i Melanie Freudenberg ist die Seele des Hofladens auf Hof Neustockschlade in Katzwinkel (an der L279 in Richtung Friesenhagen). Elmar Hering

Für immer mehr Verbraucher spielt die Frage nach der Herkunft ihrer Lebensmittel eine Rolle. Hofläden können Antworten liefern. So wie auf Hof Neustockschlade in Katzwinkel.

Egal ob vom Rind, Schwein oder Huhn – seit vielen Jahren sind die Kunden überzeugt von den Qualitätsprodukten, die sie vom Hof Neustockschlade in Katzwinkel beziehen können. Die Direktvermarktung, heute vor allem über den eigenen Hofladen, ist die konsequente Fortsetzung der nachhaltigen Philosophie naturnaher Landbewirtschaftung und Lebensmittelerzeugung.







Artikel teilen

Artikel teilen