Für immer mehr Verbraucher spielt die Frage nach der Herkunft ihrer Lebensmittel eine Rolle. Hofläden können Antworten liefern. So wie auf Hof Neustockschlade in Katzwinkel.
Egal ob vom Rind, Schwein oder Huhn – seit vielen Jahren sind die Kunden überzeugt von den Qualitätsprodukten, die sie vom Hof Neustockschlade in Katzwinkel beziehen können. Die Direktvermarktung, heute vor allem über den eigenen Hofladen, ist die konsequente Fortsetzung der nachhaltigen Philosophie naturnaher Landbewirtschaftung und Lebensmittelerzeugung.