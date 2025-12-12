Diakonie setzt auf Gespräche Hoffnung für kinderärztlichen Notdienst in Kirchen? Annika Stock 12.12.2025, 16:48 Uhr

i Die Diakonie Südwestfalen legte jüngst in einem Pressegespräch am Freitagnachmittag, 12. Dezember, ihre Sicht zur Debatte um den kinderärztlichen Notdienst in Kirchen dar. Annika Stock

Diese Nachricht berunruhigt viele Familien: Das Angebot des Kinderärztichen Notdienstes in Kirchen soll zum 1. Januar 2026 enden. Die Diakonie Südwestfalen, die Träger des Krankenhauses Kirchen ist, stellte nun ihre Sicht der Dinge der Presse dar.

Nach den jüngsten bekannt gewordenen Neuigkeiten zum kinderärztlichen Notdienst-Angebot in Kirchen – das Angebot soll zum 1. Januar 2026 beendet werden – äußert sich nun die Diakonie Südwestfalen, die seit August Träger des Kirchener Krankenhauses ist.







Artikel teilen

Artikel teilen