Hoffnung für kinderärztlichen Notdienst in Kirchen?

Diese Nachricht berunruhigt viele Familien: Das Angebot des Kinderärztichen Notdienstes in Kirchen soll zum 1. Januar 2026 enden. Die Diakonie Südwestfalen, die Träger des Krankenhauses Kirchen ist, stellte nun ihre Sicht der Dinge der Presse dar.
Lesezeit 4 Minuten
Nach den jüngsten bekannt gewordenen Neuigkeiten zum kinderärztlichen Notdienst-Angebot in Kirchen – das Angebot soll zum 1. Januar 2026 beendet werden – äußert sich nun die Diakonie Südwestfalen, die seit August Träger des Kirchener Krankenhauses ist.