Das sagen Polizei und Ortschef
Hövels: Sind Geschwindigkeitsübertretungen ein Problem?
Zu schnell, zeigt das Geschwindigkeitsdisplay am Ortseingang von Niederhövels bei diesen Verkehrsteilnehmern an.
Zu schnell, zeigt das Geschwindigkeitsdisplay am Ortseingang von Niederhövels bei diesen Verkehrsteilnehmern an.
Annika Stock

Sind die Ortsteile von Hövels, Siegenthal und Niederhövels, von Rasern betroffen? Durch die Orte führt die Bundesstraße 62 als direkte Verbindung von Betzdorf nach Wissen. Wir haben dazu bei den Verantwortlichen nachgehakt. 

Lesezeit 2 Minuten
Menschen, die sich nicht an die Geschwindigkeiten in Ortschaften halten, sind ein Ärgernis. Vor allem für die direkten Anwohner. Wie eine Frau aus Hövels unserer Zeitung berichtet, würden viele Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Geschwindigkeit in Hövels-Siegenthal halten und einfach wortwörtlich durch den Ort preschen.
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