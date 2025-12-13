Ausgeglichener Etat Hövels geht ohne Haushaltssorgen in das neue Jahr Elmar Hering 13.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Hövels zählte Mitte des Jahres exakt 537 Einwohner. Für sie alle engagieren sich die ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitglieder. Elmar Hering

Vor rund einem Jahr gehörte auch Hövels zu den Ortschaften, die über schmerzliche Steuererhöhungen für ihre Bürger entscheiden mussten. Dieses Mal fiel die Haushaltsentscheidung wesentlich einfacher.

Die Ortsgemeinde Hövels geht mit einem ausgeglichenen Haushalt in das kommende Jahr. Das Zahlenwerk wurde vom Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Allerdings zeigt der Haushaltsplan auch, wo der Schuh drückt.Erstens die Umlagebelastung – von jedem ausgegebenen Euro fließen nahezu 75 Cent an die Verbandsgemeinde, den Kreis oder in die Sonderumlage für die Grundschulen in Wissen und Katzwinkel.







