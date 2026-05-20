Eröffnung in Altenkirchen „Hörakustik Welle“ komplementiert nun das Q’Damm Center Annika Stock 20.05.2026, 17:30 Uhr

i Geschäftsführer Sebastian Krell freut sich zusammen mit seinen Mitarbeitern über den großen Zuspruch zum ersten Eröffnungstag am Q’damm Center in Altenkirchen. Annika Stock

Sebastian Krell hat sein Geschäft „Hörakustik Welle“ am Q’damm Center in Altenkirchen eröffnet. Mit der Eröffnung ist der Einzelhandel am Dammweg nun komplett. Zum ersten Tag wurde das Angebot bereits von vielen Menschen angenommen.

Das Q’damm Center am Altenkirchener Dammweg ist nun komplett: Jüngst hat das Geschäft „Hörakustik Welle“ seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Zum Eröffnungstag gab es Besuch von Citymanagerin Anna Laux, dem Ersten Beigeordneten des Stadtrats, Markus Trepper, sowie Dirk Fischer von der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die Geschäftsführer Sebastian Krell und sein Team in der Kreisstadt herzlich willkommen ...







Artikel teilen

Artikel teilen