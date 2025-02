Nach Anschlag in Magdeburg Höhere Sicherheitsauflagen beim Altenkirchener KG-Umzug 21.02.2025, 09:30 Uhr

i KG-Ehrenpräsident Karlheinz Fels (von links) und Zugleiter Philipp Schürdt freuen sich trotz gestiegener Sicherheitsauflagen auf den Alekäjer Fastelovend Umzug am 2. März. Die Gestaltung des KG-Motivwagens soll bis zum Umzug noch ein Geheimnis bleiben. Annika Stock

Die Vorbereitungen für den Umzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 2. März, um 14.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm in der Kreisstadt in Bewegung. Dieses Jahr gelten besondere Sicherheitsmaßnahmen.

Nach dem Anschlag im Dezember 2024 auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und 300 Verletzten sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Umzug der Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 noch mal massiv erhöht worden. „Das Sicherheitskonzept liegt uns sehr am Herzen“, betonen KG-Ehrenpräsident Karlheinz Fels und Zugleiter Philipp Schürdt beim Pressetermin in der Wagenhalle in Neitersen.

