Vereinbarung unterzeichnet „Hochzeit“ von Eulenberg und Peterslahr geglückt Annika Stock 12.05.2026, 13:32 Uhr

i Die Unterschriften von der Eulenberger Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch und dem Ortsbürgermeister von Peterslahr, Michael Liedigk (vorne), besiegeln die "Hochzeit" der beiden Ortsgemeinden im Beisein von VG-Chef Fred Jüngerich. Annika Stock

Bei einem feierlichen Akt im Rathaus Flammersfeld wurde nun die Fusionsvereinbarung von den Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr unterzeichnet.

Eine weitere „Hochzeit“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde nun jüngst mit den Unterschriften der Ortsbürgermeister von Eulenberg und Peterslahr im Rathaus Flammersfeld besiegelt – im Beisein von zahlreichen Mitgliedern der beiden Ortsgemeinderäte sowie von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Vertretern der Verwaltung.







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