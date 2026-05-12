Bei einem feierlichen Akt im Rathaus Flammersfeld wurde nun die Fusionsvereinbarung von den Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr unterzeichnet.
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Eine weitere „Hochzeit“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde nun jüngst mit den Unterschriften der Ortsbürgermeister von Eulenberg und Peterslahr im Rathaus Flammersfeld besiegelt – im Beisein von zahlreichen Mitgliedern der beiden Ortsgemeinderäte sowie von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Vertretern der Verwaltung.