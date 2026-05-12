Vereinbarung unterzeichnet
„Hochzeit“ von Eulenberg und Peterslahr geglückt
Die Unterschriften von der Eulenberger Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch und dem Ortsbürgermeister von Peterslahr, Michael Lied
Die Unterschriften von der Eulenberger Ortsbürgermeisterin Bianca Jagusch und dem Ortsbürgermeister von Peterslahr, Michael Liedigk (vorne), besiegeln die "Hochzeit" der beiden Ortsgemeinden im Beisein von VG-Chef Fred Jüngerich.
Annika Stock

Bei einem feierlichen Akt im Rathaus Flammersfeld wurde nun die Fusionsvereinbarung von den Ortsgemeinden Eulenberg und Peterslahr unterzeichnet.

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Eine weitere „Hochzeit“ in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld wurde nun jüngst mit den Unterschriften der Ortsbürgermeister von Eulenberg und Peterslahr im Rathaus Flammersfeld besiegelt – im Beisein von zahlreichen Mitgliedern der beiden Ortsgemeinderäte sowie von VG-Bürgermeister Fred Jüngerich und Vertretern der Verwaltung.

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