Zu Gunsten der Tafel in der Kreisstadt veranstaltete die Altenkirchener Schützengesellschaft ein hochkarätiges Benefizkonzert in der Altenkirchener Stadthalle mit dem in Siegburg ansässigen Musikkorps der Bundeswehr
ALTENKIRCHEN. Zugunsten der Tafel in Altenkirchen veranstaltete die Schützengesellschaft anlässlich des 180-jährigen Bestehens am Mittwochabend ein Benefizkonzert des Siegburger Musikkorps der Bundeswehr. Eine nahezu ausverkaufte Stadthalle war eine passende Kulisse für ein hochklassiges Musikerlebnis.