Musik für die gute Sache Hochkarätiges Konzert mit dem Musikkorps für die Tafel Werner Klak 31.10.2025, 18:00 Uhr

i Mit viel Applaus wurde das Musikkorps der Bundeswehr bei ihrem Konzert in der Stadthalle Altenkirchen bedacht, so dass zwei Zugaben fällig waren. Werner Klak

Zu Gunsten der Tafel in der Kreisstadt veranstaltete die Altenkirchener Schützengesellschaft ein hochkarätiges Benefizkonzert in der Altenkirchener Stadthalle mit dem in Siegburg ansässigen Musikkorps der Bundeswehr

ALTENKIRCHEN. Zugunsten der Tafel in Altenkirchen veranstaltete die Schützengesellschaft anlässlich des 180-jährigen Bestehens am Mittwochabend ein Benefizkonzert des Siegburger Musikkorps der Bundeswehr. Eine nahezu ausverkaufte Stadthalle war eine passende Kulisse für ein hochklassiges Musikerlebnis.







Artikel teilen

Artikel teilen