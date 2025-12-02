Jubiläum des Chores TonArt Hochkarätiges Kirchenkonzert begeisterte in Schönstein Thomas Hoffmann 02.12.2025, 13:05 Uhr

i Der Jubiläumschor TonArt überzeugte mit Qualität und Klasse, ebenso wie die vier Gastchöre, die in beeindruckender und bewegender Weise kirchliche und weltliche Musik präsentierten. Thomas Hoffmann

Was einst als Projektchor begann, hat sich binnen 25 Jahren zu einem festen Kulturträger an der mittleren Sieg entwickelt: der gemischte Chor TonArt. Gekrönt wurde das Jubiläum jetzt von einem tollen Konzert.

Es war ein Konzert der ganz besonderen Art, das dieser Tage Hunderte Besucher in der nahezu voll besetzten St. Katharina Kirche in Schönstein erlebten. Das hatte einen guten Grund, denn zum 25. Geburtstag des heimischen Chores TonArt machten nicht weniger als insgesamt fünf Chöre mit hochkarätigen Gesängen den Kirchenraum zu einem Ort, in dem der reine und emotionale Klang der Stimmen mitten ins Herz ging.







