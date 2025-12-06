Chance für die Kreisstadt? Hoch lässt Tür für Regioklinik in Altenkirchen offen Markus Kratzer 06.12.2025, 14:00 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch schlägt die Tür für eine Regioklinik in Altenkirchen nicht zu. Es liege aber erst einmal an der Diakonie in Südwestfalen, ob diese vorhabe, das stationäre Angebot in der Kreisstadt zu erweitern. Sascha Ditscher

Am 1. Januar übernimmt die Diakonie in Südwestfalen auch das MVZ in Altenkirchen? Geht da noch mehr in der und für die Kreisstadt? Der Begriff „Regioklinik“ taucht immer mal wieder auf. Wir haben beim Gesundheitsminister in Mainz nachgefragt.

Sie sollen ein neuer wesentlicher Baustein in der künftigen Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz werden: die Regiokliniken, die einen Mix aus ambulanten und stationären Versorgungsleistungen anbieten, eine Anlaufstelle für „Alltagsnotfälle“ aber nicht für schwere Notfälle sind.







