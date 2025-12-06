Hoch lässt Tür für Regioklinik in Altenkirchen offen

Am 1. Januar übernimmt die Diakonie in Südwestfalen auch das MVZ in Altenkirchen? Geht da noch mehr in der und für die Kreisstadt? Der Begriff „Regioklinik“ taucht immer mal wieder auf. Wir haben beim Gesundheitsminister in Mainz nachgefragt.
Sie sollen ein neuer wesentlicher Baustein in der künftigen Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz werden: die Regiokliniken, die einen Mix aus ambulanten und stationären Versorgungsleistungen anbieten, eine Anlaufstelle für „Alltagsnotfälle“ aber nicht für schwere Notfälle sind.