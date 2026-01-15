Geschichten zu lauschen, gehört zur Weihnachtszeit wie der Adventskranz und leuchtender Schmuck. Dass es auch Freude bereitet, sich selbst welche auszudenken, zeigte eindrucksvoll ein besonderer Wettbewerb des Kirchener Heimatsvereins.
Fantasievolles Schreiben fördert die Entwicklung und ermöglicht es, Probleme auf unkonventionelle Weise zu lösen und sich in andere Charaktere hineinzuversetzen. Das bestätigen mehr als 60 Einwohner aus der Verbandsgemeinde Kirchen, die dem Aufruf der Vorstandsmitglieder des Kirchener Heimatvereins folgten, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben.