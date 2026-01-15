Schreibwettbewerb in Kirchen Hobbyautoren beweisen Kreativität zur Weihnachtszeit Gaby Wertebach 15.01.2026, 10:00 Uhr

i Hubertus Hensel (links) und Johannes Pfeifer mit (von links) Mika Siebel, Jeske Wagner und Leonie Bähner, den drei Gewinnern des Schreibwettbewerbs in der Kategorie "Kids". Gaby Wertebach

Geschichten zu lauschen, gehört zur Weihnachtszeit wie der Adventskranz und leuchtender Schmuck. Dass es auch Freude bereitet, sich selbst welche auszudenken, zeigte eindrucksvoll ein besonderer Wettbewerb des Kirchener Heimatsvereins.

Fantasievolles Schreiben fördert die Entwicklung und ermöglicht es, Probleme auf unkonventionelle Weise zu lösen und sich in andere Charaktere hineinzuversetzen. Das bestätigen mehr als 60 Einwohner aus der Verbandsgemeinde Kirchen, die dem Aufruf der Vorstandsmitglieder des Kirchener Heimatvereins folgten, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben.







