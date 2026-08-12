Live beim Aufbau dabei Hitze, Hard-Rock, Hoflärm: Blick hinter die Kulissen Sonja Roos 12.08.2026, 18:00 Uhr

i Ein Teil des harten Helfer-Kerns: (von links) Tjakr Green, André Zeuner, Jörg Wörschmann, Christian Fuchs, (hockend) Jan Oellers und Philip Mohr. Sonja Roos

Was passiert eigentlich hinter den Kulissen, bevor ein Musikfestival startet? Die RZ hat sich in Marienthal umgesehen, wo das Hoflärm-Festival in den Startlöchern steht. Vom 13. bis 15 August kommen dort Bands und Besucher aus aller Welt zusammen.

Rund um das sonst so ruhige und beschauliche Hofcafé Heinzelmännchen im Klosterdorf Marienthal herrscht gerade eine Atmosphäre wie in einem Ameisenhaufen – überall wuseln Menschen herum, tragen Biergarnituren, Tische, Stühle Bänke. Pavillons und Schirme werden aufgebaut, Lkw und kleine Laster liefern Ware an und Helfer bauen die große Bühne mitten auf der grünen Wiese auf.







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