Shopping mit Programm Himmlische Weihnacht lockt nach Altenkirchen 22.11.2025, 16:00 Uhr

i Die Adventszeit steht vor der Tür und der Aktionskreis Altenkirchen lädt auch 2025 zur "Himmlischen Weihnacht" mit Programm in die Kreisstadt ein. Thomas Wunder

Der Aktionskreis Altenkirchen begrüßt die kommende Weihnachtszeit am 29. und 30. November mit der „Himmlischen Weihnacht“. Dann haben die Geschäfte zum Advents-Shopping geöffnet und es gibt ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher.

Mit strahlenden Lichtern in der ganzen Stadt und einem stimmungsvollen Bühnenprogramm begrüßt der Aktionskreis Altenkirchen die kommende Weihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende vom 29. und 30. November sind alle Bürger der Stadt und der umliegenden Region zur „Himmlischen Weihnacht“ eingeladen.







