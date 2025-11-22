Himmlische Weihnacht lockt nach Altenkirchen

Der Aktionskreis Altenkirchen begrüßt die kommende Weihnachtszeit am 29. und 30. November mit der „Himmlischen Weihnacht“. Dann haben die Geschäfte zum Advents-Shopping geöffnet und es gibt ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher.
Mit strahlenden Lichtern in der ganzen Stadt und einem stimmungsvollen Bühnenprogramm begrüßt der Aktionskreis Altenkirchen die kommende Weihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende vom 29. und 30. November sind alle Bürger der Stadt und der umliegenden Region zur „Himmlischen Weihnacht“ eingeladen.