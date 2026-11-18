Aktionskreis Altenkirchen Himmlische Weihnacht lockt mit mehr als 20 Ständen Annika Stock 18.11.2026, 15:30 Uhr

i Ulrike Kroppach (Weingut), Petra Schwarzbach (Modehaus Koch) und Citymanagerin Anna Laux laden zur Himmlischen Weihnacht in Altenkirchen am 28. und 29. November ein. Annika Stock

Das neue Team vom Aktionskreis Altenkirchen steckt mitten in den Vorbereitungen zur Himmlischen Weihnacht. Besucher können sich auf viele Stände, Programm und einen Showact freuen. Hier lesen Sie mehr über das Event in der Kreisstadt.

Groß und Klein können sich auf die Himmlische Weihnacht in der Kreisstadt Altenkirchen mit Kulinarik, Ständen zum Stöbern und einem Musikprogramm freuen. Am Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November, zieht wieder weihnachtliches Flair in die Innenstadt ein.







Artikel teilen

Artikel teilen