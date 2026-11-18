Das neue Team vom Aktionskreis Altenkirchen steckt mitten in den Vorbereitungen zur Himmlischen Weihnacht. Besucher können sich auf viele Stände, Programm und einen Showact freuen. Hier lesen Sie mehr über das Event in der Kreisstadt.
Lesezeit 3 Minuten
Groß und Klein können sich auf die Himmlische Weihnacht in der Kreisstadt Altenkirchen mit Kulinarik, Ständen zum Stöbern und einem Musikprogramm freuen. Am Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November, zieht wieder weihnachtliches Flair in die Innenstadt ein.