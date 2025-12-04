„Himmlische Weihnacht“ gibt sich klein und knuddelig

Klein, aber „knuddelig“ - das war das Fazit von Aktionskreisvorsitzendem Thomas Wunder zur „Himmlischen Weihnacht“ in der Kreisstadt am vergangenen Wochenende.
Die „Himmlische Weihnacht“ hat am Wochenende zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz der Kreisstadt gelockt und einen stimmungsvollen Auftakt in die Vorweihnachtszeit geboten. Thomas Wunder vom Aktionskreis Altenkirchen brachte es bei seiner Begrüßung auf den Punkt: Der Markt sei „klein und knuddelig“, ideal, um mit Freunden zusammenzukommen, sich zu unterhalten und ein wenig den Start der Weihnachtszeit zu genießen.