Lesung in Altenkirchen geplant Hilgenrotherin schreibt ihren ersten Thriller Sonja Roos 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Sandra Hassel aus Hilgenroth hat jetzt mit „Die Bestatterin“ ihren ersten Thriller geschrieben. Sandra Hassel

Trotz MS hat Sandra Hassel aus Hilgenroth sich nie unter kriegen lassen. Als ein schwerer Schub sie wochenlang ins Krankenhaus zwang, kam ihr die Idee für einen Thriller, den sie nun geschrieben und veröffentlicht hat: Die Bestatterin.

Viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben, Sandra Hassel aus Hilgenroth hat sich diesen Traum jetzt erfüllt. Mit „Die Bestatterin“ hat sie sich ein Genre ausgesucht, das sie selbst gerne liest, nämlich Thriller. Das E-Book ist am 31. Juli erschienen, die Printausgabe ist in den kommenden Tagen erhältlich.







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