Lesung in Altenkirchen geplant
Hilgenrotherin schreibt ihren ersten Thriller 
Sandra Hassel aus Hilgenroth hat jetzt mit „Die Bestatterin“ ihren ersten Thriller geschrieben.
Sandra Hassel aus Hilgenroth hat jetzt mit „Die Bestatterin“ ihren ersten Thriller geschrieben.
Sandra Hassel

Trotz MS hat Sandra Hassel aus Hilgenroth sich nie unter kriegen lassen. Als ein schwerer Schub sie wochenlang ins Krankenhaus zwang, kam ihr die Idee für einen Thriller, den sie nun geschrieben und veröffentlicht hat: Die Bestatterin.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben, Sandra Hassel aus Hilgenroth hat sich diesen Traum jetzt erfüllt. Mit „Die Bestatterin“ hat sie sich ein Genre ausgesucht, das sie selbst gerne liest, nämlich Thriller. Das E-Book ist am 31. Juli erschienen, die Printausgabe ist in den kommenden Tagen erhältlich.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren