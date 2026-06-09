Fest am 12. und 13. Juni 
Hilgenroth: 600 Jahre Westerwälder Zusammenhalt 

Im Jahre 1426 wurde der Ort Hilgenroth erstmals urkundlich erwähnt. Die wissenschaftliche Entdeckung dazu machte Diplom-Archivar Daniel Schneider im Mirakelbuch. Nun steht am 12. und 13. Juni ein großes Jubiläumsfest zur 600-Jahr-Feier an.

Lesezeit 3 Minuten
Die Vorfreude im 300-Seelenort Hilgenroth ist groß: Am 12. und 13. Juni wird das 600-jährige Bestehen des Dorfes mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie gefeiert. „Die Stimmung ist ganz gut“, blickt Bürgermeister Michael Rüttger auf die anstehenden Feierlichkeiten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren