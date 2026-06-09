Fest am 12. und 13. Juni Hilgenroth: 600 Jahre Westerwälder Zusammenhalt Annika Stock 09.06.2026, 15:00 Uhr

Im Jahre 1426 wurde der Ort Hilgenroth erstmals urkundlich erwähnt. Die wissenschaftliche Entdeckung dazu machte Diplom-Archivar Daniel Schneider im Mirakelbuch. Nun steht am 12. und 13. Juni ein großes Jubiläumsfest zur 600-Jahr-Feier an.

Die Vorfreude im 300-Seelenort Hilgenroth ist groß: Am 12. und 13. Juni wird das 600-jährige Bestehen des Dorfes mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie gefeiert. „Die Stimmung ist ganz gut“, blickt Bürgermeister Michael Rüttger auf die anstehenden Feierlichkeiten.







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