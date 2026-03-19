Es fehlen 15.000 Euro Hilferuf aus Forst: Open Arts Festival vor dem Aus Sonja Roos 19.03.2026, 15:00 Uhr

i Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp sitzen vor dem Kunsthaus Wäldchen, wo eigentlich in diesem Jahr zum 6. Mal das Open Arts Festival stattfinden sollte - doch weil die Finanzierung wackelt, steht das beliebte Format vor dem Aus. Sonja Roos

Musik in allen Facetten, Literatur, Workshops, Kino, große Namen und Platz für junge Talente – das ist das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst. Doch weil Förderungen weggefallen sind, steht das Festival vor dem Aus.

Eigentlich sollte in diesem Jahr zum 6. Mal das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen stattfinden – eigentlich. Das Programm steht bereits, die beiden Initiatoren, Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp, würden gerne die Verträge mit den Künstlern festzurren und in die Werbung einsteigen, doch es hapert wie so oft am Geld.







Artikel teilen

Artikel teilen