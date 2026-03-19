Musik in allen Facetten, Literatur, Workshops, Kino, große Namen und Platz für junge Talente – das ist das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst. Doch weil Förderungen weggefallen sind, steht das Festival vor dem Aus.
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Eigentlich sollte in diesem Jahr zum 6. Mal das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen stattfinden – eigentlich. Das Programm steht bereits, die beiden Initiatoren, Dorothe Ruth Marzinzik und Daniel Diestelkamp, würden gerne die Verträge mit den Künstlern festzurren und in die Werbung einsteigen, doch es hapert wie so oft am Geld.