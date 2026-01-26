Lange hat das Restaurant „Zum Ventil“ dem heutigen Abend entgegengefiebert. Ab 17.55 Uhr wird ihre Teilnahme an der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ ausgestrahlt. Das Preisgeld stand für den Inhaber dabei nicht im Vordergrund.
„Ich habe gedacht, das ist bestimmt irgendeine Werbung.“ Rückblickend wird Fadil „Felix“ Shabanaj froh sein, dass sich der wahre Grund des Anrufs schnell aufklärte. Der Inhaber des Wehbacher „Zum Ventil“ wurde gefragt, ob sein Restaurant an der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilnehmen wollte.