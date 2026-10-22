Nicht jeder ungewöhnliche Herzschlag bedeutet eine ernsthafte Erkrankung. Gerät das Herz aus dem Takt, kann das aber beunruhigen. An Patienten, Angehörige und alle, die sich für Herzgesundheit interessieren, richtet sich der Betzdorfer Herz-Tag.
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Der Herz-Tag am Samstag, 31. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf soll dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen, und deutlich machen, wie wichtig es ist, Beschwerden ernst zu nehmen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig abklären zu lassen.