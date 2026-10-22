Für alle Interessierten
Herz-Tag in Betzdorf verspricht gute Gesundheitstipps
Der Betzdorfer Kardiologe Fabian Quirmbach wird gemeinsam mit Kollegen über das Vorhofflimmern, Diagnostik und Therapie informie
Der Betzdorfer Kardiologe Fabian Quirmbach wird gemeinsam mit Kollegen über das Vorhofflimmern, Diagnostik und Therapie informieren.
Gaby Wertebach

Nicht jeder ungewöhnliche Herzschlag bedeutet eine ernsthafte Erkrankung. Gerät das Herz aus dem Takt, kann das aber beunruhigen. An Patienten, Angehörige und alle, die sich für Herzgesundheit interessieren, richtet sich der Betzdorfer Herz-Tag.

Lesezeit 2 Minuten
Der Herz-Tag am Samstag, 31. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf soll dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen, und deutlich machen, wie wichtig es ist, Beschwerden ernst zu nehmen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig abklären zu lassen.
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